Malacia laat in Klassieker zien dat hij kandidaat is voor Oranje: ‘Hij kan kleven aan een rechterspits’

Door Mikos Gouka



Antony lag gistermiddag op de grond en keek eens geïrriteerd omhoog naar de man die hem nou al voor de zoveelste keer bij zijn nek had gepakt. Voor de Braziliaanse topaankoop van 17 miljoen van Ajax, een week eerder nog uitblinker in de topper tegen PSV, viel er in zijn eerste Klassieker weinig te halen. Tyrell Malacia had het in de aanloop naar het duel met de aartsrivaal al aangekondigd en de Rotterdammer maakte zijn woorden waar: hij ging het gewoon lekker uitvechten met de Zuid-Amerikaan, die na ruim een uur werd gewisseld voor Zakaria Labyad.