Malacia mist laatste speeldag met Feyenoord, Conference League-finale onzeker

Van figurant op het EK tot goudhaantje voor het WK. Van vaste bankzitter tot gids naar de landstitel van Ajax. In zijn voetbaljaar die vol gekke wendingen zat, had Davy Klaassen (29) wel tien gedaantes. Met zijn vijfde schaal op zak vertelt de middenvelder over een ‘magneet’ in zijn lichaam, de treuzelende Andre Onana en de ultieme captain. ,,Elk team wil Dusan Tadic.’’

12 mei