Mama Van Lunteren keert na de zomer niet bij Ajax maar bij PSV terug op het voetbalveld

Een verrassende move van de voetbalster uit Almere, toch? ,,Ik kan me voorstellen dat het zo wordt gezien, maar voor mij is de keuze logisch”, zegt Van Lunteren in een persverklaring. ,,Ik was toe aan iets nieuws en wilde in Nederland actief blijven. Het eerste gesprek dat ik met PSV, trainer Rick de Rooij en manager Sandra Doreleijers had, was erg positief. Daarna was de keuze vrij makkelijk. PSV is een mooie en grote club, die kampioen wil worden. Dat is het enige dat telt en ik zie het als een uitdaging om daar een bijdrage aan te leveren.”