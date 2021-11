Manchester United en Bayern München doen uitstekende zaken in uitwedstrijden

Manchester United heeft in Spanje de cruciale uitwedstrijd tegen Villarreal gewonnen. De ploeg van interim-trainer Michael Carrick verzekert zich daarmee van overwintering in het kampioenenbal. Cristiano Ronaldo maakte de enige goal van de wedstrijd voor de Mancunians. Bayern München stelde de eerste plaats in groep E veilig. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann won met 1-2 in de Oost-Europese vrieskou van Dynamo Kiev.

Lange tijd leek een gelijkspel het maximaal haalbare voor Manchester United. Villarreal was de bovenliggende partij en het was aan doelman David De Gea te danken dat het diep in de wedstrijd nog 0-0 stond. Collega-doelman Rulli zorgde er aan de andere kant persoonlijk voor dat de score eindelijk opengebroken werd. De keeper van Villarreal produceerde in de 78ste minuut een waardeloze uittrap, waarna de bal voor de voeten van Cristiano Ronaldo kwam. De Portugese superster twijfelde geen seconden en zette zijn ploeg met een prachtig lob op voorprong.

Vanaf dat moment was het geloof bij Villarreal zichtbaar weg. De ploeg van Arnaut Danjuma Groeneveld kon geen vuist meer maken en kreeg zelfs nog een tweede goal om de oren. in de 90ste minuut kwam de bal voor de voeten van Jadon Sancho na een snelle tegenaanval. De jonge Engelsman haalde hard uit en de bal sloeg via de onderkant van de lat binnen voor de beslissing.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voor Manchester United is de overwinning bijzonder welkom. Deze week werd trainer Ole Gunnar Solksjaer ontslagen, waarna Michael Carrick tijdelijk werd aangesteld als zijn opvolger. Carrick toonde direct vertrouwen in Donny van de Beek. De Nederlander mocht in de basis beginnen en dat was pas voor de tweede keer dit jaar. Van de Beek kon niet overtuigen en werd na een kleurloze wedstrijd gewisseld in de 66ste minuut.

Dankzij de drie punten van vandaag is United verzekerd van Champions League-voetbal na de winter en ligt groepswinst binnen handbereik. United speelt zijn laatste wedstrijd thuis tegen Young Boys.

Bayern wint van Kiev

Bij stevige sneeuwval opende Robert Lewandowski na iets minder dan een kwartier de score. De Poolse spits van de Duitse kampioen deed dat na een aanvankelijk afgeslagen aanval met een klassieke omhaal. Weer een kwartier later kwam Kiev bijna op gelijke hoogte, nadat doelman Manuel Neuer op het zware veld volledig over een terugspeelbal van Leon Goretzka trapte. De curieuze inzet eindigde op de paal.

Met een fraai schot zorgde Kingsley Coman vlak voor rust voor 0-2. Denys Garmasj bracht na 70 minuten de spanning terug, met de eerste treffer van Kiev in de groepsfase. Kiev blijft met 1 punt onderaan staan.

Bayern kon in Oekraïne niet beschikken over Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting en Michael Cuisance, die allemaal in zelfisolatie moesten nadat ze in contact zijn geweest met besmette personen. Niklas Süle en Josip Stanisic ontbraken omdat ze besmet zijn, hoewel zij wel gevaccineerd zijn.