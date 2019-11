Manchester United heeft eerste optie op ‘nieuwe aanvoerder’ Memphis

In een uitgebreid interview op het clubkanaal van Olympique Lyon gaat Juninho in op verschillende onderwerpen. Één daarvan is de rol van Memphis bij de huidige nummer veertien van de Ligue 1. Sinds de komst van coach Rudi Garcia werd er namelijk gewerkt met verschillende aanvoerders, maar na de aankomende interlandperiode wordt een vaste captain. aangewezen.

Of dat Memphis wordt? ,,Hij verdient het als geen ander. Rudi zal snel zijn beslissing maken. Hij is een geboren leider”, zo klinken de lovende woorden van Juninho.

Manchester United

Juninho verklapt bovendien dat Manchester United een eerste optie heeft op de Nederlandse spits, mocht hij vertrekken uit Frankrijk. ,,Zodra meerdere clubs zich melden voor Memphis heeft Manchester de eerste keuze. Vooralsnog hebben we echter geen bod ontvangen. Hij is heel blij in Lyon en we zullen aan het einde van het jaar gesprekken voeren om zijn contract (dat nog loopt tot medio 2021, red.) te verlengen.”

