Mancini toverde Italië om tot jonge en aanvallende ploeg

Vlak voordat Roberto Mancini aan zijn trainerscarrière begon schreef hij een gewichtig pamflet over de nummer tien-positie op het veld. In Il Trequartista gaat het over het gat dat er is tussen aanval en middenveld en hoe dat ingevuld moet worden. Als iemand dat weet is het Mancini, zelf een begenadigde, stijlvolle aanvaller uit het land van Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Gianfranco Zola en Roberto Baggio. Grappig wel, dat juist Mancini’s geroemde Italië van nu, zonder zo’n tien speelt.

Quote Mancini heeft zich internatio­naal bewezen met een heldere, moderne speelstijl David Endt Maar Mancini’s Italië wordt geroemd om andere kwaliteiten. Mancini is de man die de Azzurra weer tot het leven wekte zoals Ronald Koeman verantwoordelijk was voor de nieuwe lente bij Oranje. Nederland was er slecht aan toe na twee gemiste eindrondes maar met Italië ging het al niet veel beter op 13 november 2017 toen in San Siro met 0-0 werd gelijkgespeeld tegen Zweden en het eerste WK sinds 1958 werd gemist.

Na een ietwat moeizaam begin, kreeg Mancini zijn ploeg aan het voetballen. Of liever, aan het aanvallen. Met talenten die het vastgeroeste team van nieuw elan hebben voorzien. Velen zijn nog niet zo ver als het arsenaal waar Oranje over kan beschikken maar zeker is dat Sandro Tonali, Nicolo Zaniolo, Gianluigi Donnaruma, Gianluigi Mancini, Federico Chiesa en Nicolo Barella een fraaie toekomst wacht. Het maakt goed dat het team nauwelijks gearriveerde topspelers bevat. Marco Verratti is dat maar Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini zijn al op leeftijd. Spits Ciro Immobile scoort voornamelijk in Italië, Lorenzo Insigne is goed maar beslist geen grote Champions League-wedstrijden.

Opvallend is het gemak waarmee Mancini zijn Squadra Azzurra laat scoren. 6-0, 5-0, 3-0 en ook 9-1 zijn de uitslagen die in Italië tegenwoordig ‘het nieuwe normaal’ zijn. Daar waar de legendarische teams in het verleden een 4-0 winst als toch wel het maximum beschouwden tegen landen als San Marino of Malta. Opvallend ook gezien de quote van Mancini die in Manchester vaak resoneerde toen hij Manchester City te behoudend liet spelen. ,,I like 1-0 wins”, zei hij destijds. In meerder opzichten is hij typisch Italiaans. Mancini is flamboyant en heeft grandeur, is immer bruingebrand en draagt het liefst Napolitaanse maatpakken. Soms met een bijpassende sjaal.

De transformatie die de trainer Mancini heeft ondergaan staat hem goed al was hij trouwens ook succesvol met zijn oude werkwijze. Zo was hij de trainer die Manchester City de eerste langverwachte landstitel in 44 jaar schonk. Hij bouwde een hegemonie met Internazionale (drie opeenvolgde kampioenschappen) en won opvallend vaak de nationale beker (zes keer) bij de clubs waar hij werkte. Het zorgt ervoor dat hij zonder twijfel behoort tot de elite van de Italiaanse trainertop die verder bestaat uit Massimiliano Allegri (momenteel zonder club), Carlo Ancelotti (Everton), Maurizio Sarri (net ontslagen bij Juventus) en Antonio Conte (Internazionale).

,,Allegri en Mancini vind ik wel vergelijkbaar”, zegt de half Italiaans/half Nederlandse trainer Michele Santoni die trainer was van Almere City. ,,Zij kunnen echt iets opbouwen. In het licht daarvan is Conte meer een trainer van de korte termijn.” Mancini heeft zijn eigen stijl vindt Italië-kenner David Endt. ,,Hij heeft zich inmiddels internationaal bewezen met een heldere, moderne speelstijl en kan een positieve sfeer aanbrengen bij teams. Mancini draagt voor altijd zijn stijl als voetballer met zich mee. Die is bijna romantisch geraffineerd. Maar hij kan als trainer ook pragmatisch zijn en hij is zeker niet naïef.”

Met de tien kwalificatiezeges op een rij verpulverde Mancini’s Italië een stokoud record uit 1930. Knap maar de tegenstand was niet heel groot. Het land kijkt uit naar confrontatie met de Europese top zoals vanavond tegen Nederland. ,,Ons proces is nog niet voltooid”, zei Mancini gisteren in de Johan Cruijff Arena voor de camera’s van de NOS. ,,We hebben meer tijd nodig. Het is goed dat we een jaar langer hebben om ons voor te bereiden op het EK.”

