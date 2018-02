Manier van fluiten van Bas Nijhuis onderwerp van gesprek bij KNVB

'Ook Bas Nijhuis dient te fluiten volgens de geldende regels. Hij heeft de ruimte daar zijn eigen draai aan te geven. Maar als hij de regels niet naleeft, hangen we aan de bel. Zijn manier van fluiten is bij ons echt wel onderwerp van gesprek, dat ga ik niet ontkennen', laat Van Egmond weten in het panel van VI.

Bandbreedte

'Er is een bandbreedte die je als scheidsrechter kunt opzoeken. We weten allemaal dat Bas die ruimte graag benut. Wij spreken hem aan als hij daaroverheen gaat. Ook op de maandelijkse bijeenkomsten is het onderwerp van gesprek. Onze voornaamste zorg is dat de verschillen tussen de scheidsrechters onderling niet te groot zijn. Het risico is dat er bij jongere arbiters kopieergedrag ontstaat. Wij moeten blijven aangeven hoe je met de geboden ruimte moet omgaan. '

scherp op blijven