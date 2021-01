Marcel zegt het zonder op te kijken: ‘Vitesse wordt kampioen’

Elke zondagavond om even over zevenen zeggen we elkaar gedag, soms maken we een praatje beneden bij de NOS. Gisteravond ook weer. Zegt Marcel van Roosmalen, die weet dat ik net klaar ben met Langs de Lijn: ,,Waarom gaat het nooit over Vitesse? We worden kampioen en niemand heeft het over Vitesse. Altijd maar Ajax, PSV, Feyenoord en zelfs AZ.''