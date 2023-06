Marco van Basten over transfersom Orkun Kökçü: ‘Als zo’n speler bij Ajax speelt, krijg je er minimaal 60 miljoen euro voor’

,,25 miljoen euro vind ik weinig geld’’, vertelde Van Basten maandagavond aan tafel bij Rondo. ,,Als je ziet wat Portugese clubs normaal gesproken aan transfers verdienen, is dit een laag bedrag. Als zo'n speler bij Ajax speelt, krijg je er minimaal 60 miljoen euro voor.’’

Van Basten begrijpt bovendien niet waarom Kökçü voor een overstap naar de Portugese topclub kiest. ,,Nee, ik vind dit geen goede keuze. De Nederlandse competitie is gelijkwaardig aan de Portugese competitie. Ga dan naar de Duitse, Italiaanse of Franse competitie. Nu speel je maar tegen twee topteams per seizoen: FC Porto en Sporting Lissabon. Voor die competitie doet de onze echt niet onder.’’

Van Hanegem

In zijn column op deze site schreef Willem van Hanegem juist wél te begrijpen dat Kökçü voor een overstap naar Benfica kiest. ,,Dertig miljoen voor Kökçü is toch een prima bedrag? Kökçü kiest voor een schitterende club in een heel andere competitie. Dat vind ik eerder slim dan dom. En als die club dan meer geld dan ooit wil uitgeven, dan moet je daar tevreden over zijn als supporter van Feyenoord.’’

Kökçü was dit seizoen de grote uitblinker aan de kant van Feyenoord. De Turkse middenvelder droeg de aanvoerdersband bij de ploeg die zich kroonde tot kampioen van Nederland. In de Europa League haalden de Rotterdammers de kwartfinales, waarin AS Roma te sterk was.

