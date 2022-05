Marcos Senesi staat voor bijzondere keuze: Feyenoord-verdediger opgeroepen door Argentinië én Italië

Steven Berghuis, Johan Cruijff en tien anderen die kampioen werden met Ajax én Feyenoord

Steven Berghuis veroverde met Feyenoord in 2017 de eerste landstitel van deze eeuw voor de club. Gisteravond werd hij voor de tweede keer kampioen, ditmaal in het rood-wit van Ajax. De 30-jarige aanvaller voegde zich bij onder anderen Johan Cruijff, Ruud Geels en de eerder deze week overleden Henk Groot in een summier rijtje met spelers die namens beide aartsrivalen kampioen werden.

