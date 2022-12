Marinus Dijkhuizen verlengt contract bij Excelsior tot 2024: ‘Hij staat open voor ontwikkeling’

Dijkhuizen keerde op 29 januari 2020 terug bij Excelsior, waar hij eerder van januari 2014 tot juni 2015 al trainer was. Ook toen promoveerde hij met de club uit Kralingen naar de eredivisie, net zoals hij dat afgelopen mei deed na de krankzinnige ontknoping in de play-offs met de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Na 14 van de 34 speelrondes in de eredivisie staat Excelsior nu op de veertiende plaats met dertien punten. De competitie wordt op zondag 8 januari hervat met de thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

,,Wij zijn tevreden over de werkwijze zoals die nu bij het eerste elftal wordt toegepast", zegt technisch manager Niels van Duinen. ,,Marinus is de eindverantwoordelijke en wij willen hem in een vroeg stadium belonen voor de huidige ontwikkelingen en verder kijken naar het volgende seizoen. We zijn op technisch gebied een bepaalde weg ingeslagen en blijven ambitieus om met elkaar verder te bouwen aan de toekomst. De hoofdtrainer is daarin een belangrijke schakel en Marinus is in mijn ogen op dit moment de juiste man voor Excelsior. Hij is doorgegroeid als trainer, staat open voor ontwikkeling en durft jonge jongens de kans te geven. Dat alles past bij de visie van onze club en daarom hebben wij nu al overeenstemming bereikt over verlenging van zijn contract.’’

Dijkhuizen blij met duidelijkheid

,,Excelsior is mijn club en ik kan hier werken zoals ik wil’’, zegt Marinus Dijkhuizen zelf. ,,We zijn vroeg met elkaar in gesprek gegaan en voor mij was deze beslissing niet heel moeilijk. Ook de club is tevreden, dus er was geen enkele reden om niet te verlengen. Dat we dit nu al bekend kunnen maken, betekent dat de club vertrouwen heeft in mij. Maar het is organisatorisch ook goed. We zijn bezig met het komende half jaar, waarin we ons willen handhaven in de Eredivisie, maar ook met de toekomst. Dan is het fijn dat je duidelijkheid hebt over waar je naartoe wilt als club.’’

Het bouwen aan de toekomst is belangrijk voor Excelsior, maar voor dit seizoen is alles gericht op handhaving in de eredivisie. ,,Het zal een lange strijd worden tot laatste dag, maar de eerste helft van het seizoen biedt veel perspectief. We hebben de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de verdedigende organisatie en dat heb ik teruggezien in de oefenwedstrijden die we hebben gespeeld. Dat stemt me positief en daarom kijk ik met vertrouwen uit naar de tweede seizoenshelft.’’

