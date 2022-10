Mark Parsons over tijd bij Oranje Leeuwinnen: ‘Louis van Gaal waarschuwde me voor de Nederlandse media, wou dat ik beter had geluisterd’

Mark Parsons heeft in een uitgebreid interview met The Athletic teruggeblikt op zijn periode als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De coach nam afgelopen augustus na ruim een jaar al afscheid van het Nederlandse vrouwenteam. ,,Louis van Gaal had me gewaarschuwd.”

,,Het was de zwaarste baan ooit. Ik sprong in het hol van de leeuw en heb alles gegeven wat ik had", zo blikt Parsons terug op zijn kortstondige avontuur als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De inmiddels 36-jarige Engelsman kwam over van Portland Thorns als opvolger van Sarina Wiegman. Het lukte Parsons niet om de Europese titel te verdedigen. Op het EK in Engeland was Frankrijk te sterk in de kwartfinale, waarna de KNVB in augustus bekendmaakte afscheid te nemen van de bondscoach omdat er te weinig vertrouwen was dat de ambities van het team met Parsons gerealiseerd zouden kunnen worden.

,,Ik denk dat resultaten oké waren. We versloegen Portugal en Zwitserland op het EK en speelden gelijk tegen Zweden. Objectief gezien waren die resultaten in lijn met waar het team op dat moment stond. Het was geen 2017 meer (het jaar dat de Oranje Leeuwinnen Europees kampioen werden, red.) en in 2019 hebben ze met een plek in de WK-finale waarschijnlijk boven verwachting gepresteerd", analyseert Parsons.

Quote Jill wilde gewoon voetballen, ze is een voetballer. De citaten zijn uit hun context gehaald Mark Parsons

Het optreden tegen Frankrijk was het echte probleem, zo stelt de Engelsman. ,,Ik heb me in tien jaar tijd maar twee keer zo gevoeld. Dat was niet het team dat we hadden voorbereid, een zéér teleurstellend optreden. Die wedstrijd was absoluut niet het resultaat van ons harde werken. Dat gebeurt soms en dit keer op een heel slecht moment. Het ergste is om te denken dat je als coach de reden bent voor die prestatie. De verantwoordelijkheid begint altijd bij de coach en daar zit ik wel eens in vast. Ik overanalyseer.”

Jill Roord

Tijdens het EK kwam er een interview van Jill Roord naar buiten dat Parsons te lang zou praten en te veel de diepte in zou gaan. Roord zou daardoor afhaken tijdens de besprekingen, al zei ze uiteindelijk dat die woorden verkeerd geïnterpreteerd waren. ,,Als we kijken naar wat Jill zei, zegt het ook goede dingen: ik geef om mensen en wil ze helpen. Jill wilde gewoon voetballen, ze is een voetballer. Ik heb veel respect voor haar, ze was een van de speelsters met wie ik de beste connectie had. De citaten zijn uit hun context gehaald, maar ze klopten wel. Het kost tijd om aan elkaar te wennen, maar ik ga mezelf niet veranderen. Ik zet de persoon centraal.”

Quote Mark, denk niet dat je ooit de Nederland­se media aan je zijde krijgt Louis van Gaal

Parsons noemt de Nederlandse media ,,interessant". ,,Louis van Gaal waarschuwde me toen hem en zijn assistenten ontmoette. ‘Mark, denk niet dat je ooit de Nederlandse media aan je zijde krijgt. Dat lukte de Nederlandse coaches al niet, laat staan ​​de eerste buitenlandse coach in 50 jaar’. Ik wou dat ik beter had geluisterd.”

De Engelsman concludeert dat hij en de Oranje Leeuwinnen niet goed bij elkaar pasten. ,,Ik was me er goed van bewust dat het mijn grootste klus ooit zou worden. Het was een zeer uitdagende werksituatie, maar simpelweg niet de juiste match. Sarina heeft het beste werk geleverd in het internationale vrouwenvoetbal dus het was heel uitdagend voor mij, maar daardoor voelde ik me er juist tot aangetrokken", aldus Parsons, die nog niet weet wat hij nu gaat doen. ,,Ik heb een aantal zeer interessante aanbiedingen gehad, maar het is niet helemaal perfect. Ik heb geduld en wil het liefst dicht bij mijn familie zijn.”