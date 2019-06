Markante oud-trainer Barry Hughes (81) overleden

Barry Hughes is na een kort ziekbed overleden. De markante oud-trainer van onder meer Go Ahead Eagles, Sparta en FC Utrecht is 81 jaar oud geworden.

Hughes begon zijn loopbaan bij West Bromwich Albion, maar tot een debuut in de hoofdmacht kwam het niet. Daarop vertrok de in Wales geboren verdediger naar Nederland, waar hij uitkwam voor Blauw-Wit uit Amsterdam en Alkmaar ‘54.

Bij de club uit Alkmaar begon Hughes in 1966 ook zijn trainerscarrière. Daarna was hij onder meer coach van Go Ahead Eagles (waar hij verantwoordelijk was voor de toevoeging ‘Eagles’ in de clubnaam), Sparta Rotterdam, FC Utrecht, MVV, FC Volendam en HFC Haarlem. In zijn tweede periode bij Haarlem ontdekte Hughes in 1978 het toptalent Ruud Gullit, die destijds op 16-jarige leeftijd zijn eerste profcontract tekende bij de club.

1987: Sparta-trainer Barry Hughes is blij na een zege op Ajax. Hughes viel ook op met zijn clowneske manier van trainen. Beroemd werd hij door het 'rolfluitincident' bij AZ'67-trainer Georg Kessler, met wie Hughes een slechte band had.



In Nederland werd Hughes naast voetbaltrainer ook bekend als zanger van carnavalskrakers. Ook presenteerde hij op televisie de Barry Hughes-quiz en speelde hij gastrollen bij De Mounties. Hughes was getrouwd met oud-VARA-presentatrice Elles Berger.

De voetbalwereld reageerde vanavond massaal op het overlijden van Barry Hughes. Zijn oude club Go Ahead Eagles, Sparta, Frits Barend, AZ en Ruud Gullit wuifden hem op social media nog een keer alle lof toe.

,,Sparta Rotterdam is diep bedroefd vanwege het bericht dat voormalig trainer Barry Hughes op 81-jarige leeftijd is overleden. Barry Hughes was net als bij al zijn andere clubs zeer geliefd op Het Kasteel’’, stelt Sparta op de clubwebsite. ,,In de laatste jaren vond hij het geweldig om met zijn gezin samen naar een thuiswedstrijd te komen en alle oude bekenden te ontmoeten. Sparta Rotterdam wenst de familie, vrienden en kennissen van Barry Hughes heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. De Kasteelclub zal zijn inbreng in ieder geval altijd laten voortleven.’’

‘Go Ahead Eagles is bedroefd over het overlijden van Barry Hughes, hoofdtrainer van 1970 tot 1973. De Welshman was tevens bedenker van de toevoeging ‘Eagles’, toen proftak en amateurs van elkaar scheidden’, aldus Go Ahead op Twitter.

