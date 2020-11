Marsman vervangt Bijlow vlak voor aftrap: ‘Hij is geen ‘miepert’’

Vorige week tegen FC Emmen wist Marsman al ruim op tijd dat hij de licht geblesseerde Bijlow zou vervangen. Tegen FC Groningen kreeg hij ‘last-minute’ te horen dat hij onder de lat moest gaan staan. ,,Ze gingen al naar buiten toen ik te horen kreeg dat ik zou spelen”, aldus de 30-jarige doelman. ,,Ik had er al wel een beetje rekening mee gehouden, omdat Justin wat voelde in de warming-up. Ja, dan sta ik er weer. Dat is ook mijn rol hier. Ik moet altijd zorgen dat ik er klaar voor ben. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar op zulke momenten geniet ik er weer van. Alles wat ik speel is mooi meegenomen. Zo probeer ik ook mijn bijdrage te leveren aan het team. In de eerste helft kreeg ik wel een paar ballen, na rust had ik minder te doen. Lekker om weer een wedstrijd te spelen.”