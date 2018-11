Martial en Pogba melden zich af voor Oranje, Lacazette en Sissoko opgeroepen

PEC-voorzitter over Van ’t Schip: ‘Voor de winterstop gaan wij niet ingrijpen’

8:18 PEC Zwolle stevent na de thuisnederlaag tegen Willem II met elf punten uit twaalf wedstrijden af op de degradatiezone in de eredivisie. Toch ziet voorzitter Adriaan Visser vooralsnog geen enkele aanleiding voortijdig afscheid te nemen van hoofdtrainer John van ’t Schip. ,,We gaan in de winterstop evalueren. Dan kan het vier kanten op.”