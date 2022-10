Martin Haar blikt 40 jaar na Spartak-Haarlem terug op Loezjniki-ramp: ‘Wij hebben het uit de doofpot getrokken’

Ruud van Nistel­rooij verwacht met PSV ‘warm welkom’ bij Arsenal en denkt aan aanpassen van zijn team

PSV stuit donderdagavond in Londen op de zwaarste tegenstander van het huidige seizoen, zei trainer Ruud van Nistelrooij donderdag in het Emirates Stadium van Arsenal. De trainer verwacht voor hemzelf een ‘warm welkom’, omdat hij voorheen voor rivaal Manchester United speelde. Hij leek dat stiekem wel mooi te vinden en haalde veel herinneringen op aan zijn tijd in Engeland.

