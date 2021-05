Martin Jol dicht bij akkoord over koop ADO Den Haag

Martin Jol is dicht bij een akkoord met United Vansen over de overname van ADO Den Haag. Bronnen rondom de Chinese grootaandeelhouder van de club melden dat er met Jol en vastgoedhandelaar Ed Maas wordt onderhandeld over de aandelen en dat die onderhandelingen de goede kant op gaan.

United Vansen (UVS), de eigenaar van ADO verloor vorige maand een kort geding tegen de club, omdat het niet voldoet aan de betalingsgarantie die het aan het begin van het afgelopen seizoen had afgegeven. Aangezien UVS de beloofde twee miljoen euro nog steeds niet naar Den Haag heeft overgemaakt, dreigt het haar rechten over de aandelen te verliezen. Maar nu lijkt er toch nog een plottwist te komen en is een snelle doorbraak aanstaande.

De grootaandeelhouder is namelijk, lang na de uitspraak van de rechter, alsnog in hoger beroep gegaan tegen het vonnis. Daarmee heeft het tijd gekocht, want het hoger beroep komt op 21 juni voor. In de tussentijd moeten de aandelen van ADO worden overgedragen aan Martin Jol en Ed Maas. Want de Chinezen naderen een akkoord met oud-speler Jol, die tot februari het hoofd van het technisch hart van de club was, en vastgoedhandelaar Maas.

Eerdere overeenstemmingen met investeringsmaatschappij Cosinus Group Capital Partners en het Amerikaanse World Soccer Holdings ketsten af. In het laatste geval omdat de minderheidsaandeelhouders van ADO een definitieve deal dwarsboomden. Dat zullen ze in het geval van Jol en Maas niet doen. Daardoor lijkt weinig de twee vermogende Hagenaars in de weg te staan.

Volledig scherm Hui Wang van United Vansen op de tribune in Den Haag. © Pro Shots

Overigens staat ADO een grote reorganisatie te wachten. UVS is van plan om op korte termijn de volledige Raad van Commissarissen van de club weg te sturen uit onvrede over de manier waarop het huidige overnametraject verloopt. In hun slipstream zullen ook enkele andere werknemers van ADO moeten vertrekken. Ook lijkt iedereen het erover eens te zijn dat de Stichting Toekomst ADO Den Haag, dat momenteel het prioriteitsaandeel van de club heeft, moet worden opgeheven.

Sowieso verliest een groot gedeelte van het ADO-personeel op korte termijn haar baan. Door het feit dat er uiterlijk 15 juni een sluitende begroting moet worden gepresenteerd aan de KNVB en het nog maar de vraag is of er op dat moment al zicht is op nieuwe budgetten, beschikbaar gesteld door Jol en Maas, lijkt dat een nul-begroting te moeten worden. Dat wil zeggen dat er niet meer uitgegeven kan worden dan er op dit moment binnen komt. En dat is, zeker nu ADO naar de Keuken Kampioen Divisie is gedegradeerd, niet veel.

Het zou ten koste kunnen gaan van de contracten van bijvoorbeeld Daryl Janmaat, Peet Bijen en Ricardo Kishna. Maar met een grote reorganisatie was Jol toch al gestart. Afgelopen seizoen was hij er als hoofd van het technische hart mede verantwoordelijk voor dat de spelersselectie grondig werd gerenoveerd en met een veel kleiner salarisbudget werd samengesteld.

Ook zette Jol, samen met de rest van de technische leiding van de club, zijn tanden in het herinrichten van de jeugdopleiding. Daar moet ADO de komende jaren de vruchten van gaan plukken. Terwijl er intussen door de nieuwe eigenaren grondig aan een nieuwe structuur zal worden gewerkt.

Volledig scherm Martin Jol hoopt de aandelen van ADO in handen te krijgen. © GUUS SCHOONEWILLE