Martin Jol? Multimiljonair Ad Nederlof maakt meer kans op overname ADO

Video | Dick Advocaat trekt stekker uit microfoon naast dug-out

23 mei Dick Advocaat is inmiddels bezig aan zijn laatste wedstrijd als clubcoach - al weet je dat natuurlijk nooit met hem. De spanning is merkbaar in de Kuip, er staat immers Europees voetbal op het spel. Hij heeft liever niet dat de televisiekijker alles kan horen wat hij in zijn laatste wedstrijd nog te melden heeft. De trainer trok daarom in de beginfase - na enkele opmerkingen richting de vierde man (Marc Nagtegaal) en de scheidsrechter (Dennis Higler) - de stekker van de microfoon die naast de dug-out staat eruit.