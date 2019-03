Martin van Geel vertrekt per 1 juli bij Feyenoord

,,Ik trek hier straks trots over wat we met elkaar de afgelopen acht jaar hebben bereikt de deur achter me dicht. Natuurlijk is het spijtig dat het straks eindigt, want met de directe collega’s had ik nog jaren door kunnen werken, maar het lot van een td is dat successen uit het verleden en waar je als club vandaan komt door een deel van de buitenwacht snel zijn vergeten als het een periode minder draait. Dat is jammer, maar zo werkt het nu eenmaal”, vertelt Van Geel op de website van Feyenoord.



,,De vele negatieve aandacht die er nu voor mij is, is niet goed voor Feyenoord. Vandaar dat ik ruimte maak. De komende maanden zal ik zorgen dat ik alle dossiers zo goed mogelijk achter laat voor mijn opvolger. Van wat ik na 1 juli ga doen heb ik nog geen idee, maar ik zit nog vol energie en ambitie. Ik hoop dat de club volgend seizoen met een nieuwe td en een nieuwe hoofdtrainer weer met fris elan op jacht kan naar nieuwe successen.”