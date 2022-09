Mascotte Heero wint rechtszaak en mag weer aan de slag bij SC Heerenveen: ‘Dit is gerechtigheid’

Met video PSV voorkomt derde domper op rij dankzij late strafschop Cody Gakpo tegen stug RKC

PSV raakte de kruising, de lat en de paal, maar een goal viel er in Eindhoven heel lang niet. Tot de 96ste minuut hield RKC het droog tegen de ploeg van Ruud van Nistelrooij, die zo graag een portie vertrouwen uit het duel had geput. Via een strafschop kon Cody Gakpo alsnog de punten binnenwerken: 1-0. Bij RKC was de woede groot over de beslissing van Serdar Gözübüyük.

