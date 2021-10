Masterplan ‘Stom Toeval’ ligt ten grondslag aan de Nederlandse successen in Europa

Het is nu een jaar of drie geleden dat het zaaddodende woord ‘veranderagenda’ te pas en te onpas voorbijkwam. Misschien herinnert u zich nog vaag waar dat over ging. Alle clubs in Nederland vergaderden twee jaar lang (!) over allerlei grote structurele veranderingen, van de competitie-opzet tot kunstgras, van een herverdeling van televisiegelden tot een eredivisie met slechts zestien clubs. Dat was hard nodig, want we bakten er niets van. Onze nationale voetbalcrisis was overal.

In november 2018 eindigden al die oeverloze vergaderingen met een klein nat, muffig windje. Er kwamen géén kunstgrasverbod en géén kleinere eredivisie. Zelfs een uniforme bal – Ajax speelt zijn thuiswedstrijden nog steeds met een eigen Adidas-bal – bleek na twee jaar gemiep en gemuts te hoog gegrepen.

De clubs werden het alleen eens over wat tamelijk logische kleinigheden. Er kwam een solidariteitspotje uit Europese gelden (5 procent), opleidingsvergoedingen werden verhoogd en in het speelschema werd voortaan méér rekening gehouden met de Europese wedstrijden van clubs.

Quote Hoe bestaat het dat de andere clubs nu óók opeens vrijwel alles winnen?

Maar verhip, het gaat opeens voortreffelijk met de eredivisie. Ajax verpletterde dinsdag Borussia Dortmund (4-0), als zoveelste voorbeeld van de internationale opmars van de Amsterdammers. Ook andere clubs doen het zó verbluffend in Europa dat Nederland in een noodtempo opklimt op de zogenoemde coëfficiëntenranglijst. Feyenoord versloeg de nummer 5 van de Bundesliga, Vitesse won nota bene van Tottenham Hotspur, AZ versloeg Cluj. PSV verloor weliswaar, maar het harkte alleen al in de voorrondes een berg punten bij elkaar.

Je verzint het haast niet: geen enkel land haalt dit seizoen op het Europese toneel betere resultaten dan Nederland.

Het is verleidelijk daar logische verklaringen bij te zoeken. Wat Ajax betreft is het allemaal niet zo moeilijk. De club veranderde een paar jaar geleden rigoureus van koers door grondig te investeren in Champions League-succes.

Maar hoe bestaat het dat ook de rest jarenlang bijna alles verloor en nu óók opeens vrijwel alles wint? Toen de Belgen het opeens veel beter deden dan wij, struikelde je over de verklaringen, causale verbanden en diepgravende analyses.

Maar wat gaat er nu dan zo goed met ons?

Quote PSV is inmiddels óók miljoenen gaan investeren in het spelersbud­get

Welnu, de Ajax-factor lijkt me evident in dit verhaal. Ook in indirecte zin, want PSV is inmiddels óók miljoenen gaan investeren in het spelersbudget, al is het nog met wisselend succes. Verder vermoed ik vooral wat vleugjes, snufjes en eetlepels. Dat we steeds minder op kunstgras spelen bijvoorbeeld (snufje). Dat we Europees spelende teams meer rust geven (vleugje). En dat we wat moderner zijn gaan spelen en opleiden (anderhalve eetlepel).

Al het andere doet me denken aan de verklaring die een Belgische collega ooit gaf, toen ik hem vroeg waar al die fantastische Belgische voetballers toch opeens vandaan kwamen, en de Europese successen van godbetert AA Gent en Racing Genk.

Was er een geheim? Lag hier een ‘veranderagenda’ aan ten grondslag, een Masterplan wellicht? Ja, zei mijn Belgische vriend beslist, filosofisch naar de wolken kijkend. ,,In België noemen we dat: het Masterplan ‘Stom Toeval’.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.