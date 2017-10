Matavz viert met 'Bebeto-achtige' wiegbewegingen geboorte zoon

Keizer ziet veel beter Ajax: Vier goals is nog redelijk normaal

17:57 Voor trainer Marcel Keizer van Ajax voelt de winst in De Kuip op Feyenoord (1-4) als een grote stap vooruit. ,,We komen van ver, er is de afgelopen maanden van alles gebeurd. De afgelopen twee weken hebben we al stapjes gezet, maar dit is pas echt een grote en welkome stap'', zei Keizer, die roerige eerste maanden beleefde als hoofdtrainer van Ajax.