Matchwinner Dessers: De puzzel is in elkaar gevallen

,,We hebben vandaag een goede wedstrijd gespeeld", vervolgde de 25-jarige Belg die sinds het begin van dit seizoen zijn thuiswedstrijden in het Polman Stadion speelt voor de camera van FOX Sports. ,,De puzzel is in elkaar gevallen en laten we hopen dat hij zo blijft liggen de komende weken. We waren niet geweldig, maar Ajax ook niet en ik denk dat dat ook wel onze verdienste was.”



Een kwartier voor tijd kreeg Dessers de bal in de diepte mee van keeper Janis Blaswich. Hij zette Daley Blind met een simpel duwtje aan de kant en schoot vervolgens snoeihard binnen. ,,Ik zette hem goed weg en dacht toen ‘waarom ook niet’. Dan pak ik hem goed op de slof en vliegt hij fantastisch binnen.”



