Matchwinner Gravenberch kreeg weer last van onderrug: ‘Hoop dat ik daar snel vanaf kom’

Gravenberch maakte in de 22ste minuut de winnende goal. ,,De bal lag voor mijn rechter, maar er was geen ruimte om te schieten. Toen kapte ik de bal naar mijn linkerbeen en kon ik de bal in de hoek leggen”, zei hij over zijn actie, waarmee hij Marcos Senesi en Nick Marsman kansloos liet. Daarna groeide Feyenoord in de wedstrijd, maar ondanks veel grote kansen bleef Gravenberch de enige doelpuntenmaker in de 189ste Klassieker.