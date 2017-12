Matennaaiers

Toen Bas Nijhuis enkele jaren geleden op het trainingskamp van de scheidsrechters in Turkije in de nachtelijke uren alvast wat oefende voor zijn theatershow, stond er een paar dagen later in de krant dat hij zich schandelijk had misdragen door ‘s nachts over gangen te spoken, op balkons te klimmen en steentjes op de ramen van collega’s te gooien. Dat bakkers in die uren vaak tot leven komen, werd voor het gemak maar even vergeten. Een aardige collega van Nijhuis (ik meen die ene die destijds met het bordje respect zwaaide voor de camera) had even de krant van wakker Nederland gebeld om te roddelen over de escapades van Bas, waarna de opstandige Tukker voor twee duels werd geschorst.