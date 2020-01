Matig Ajax zes punten los na magere zege, zorgen om Ziyech

Vervolgens nam de nonchalance toe bij de thuisclub. Ajax ging in een lager baltempo spelen en werd slordiger in de passing. Hakim Ziyech moest kort na rust met een blessure het veld verlaten. Ajax had aanvankelijk weinig te duchten van Sparta, dat zich vooral beperkte tot compact verdedigen op eigen helft. Een half uur voor tijd leek de wedstrijd dan ook beslist, toen Ajax de voorsprong verdubbelde. Ryan Gravenberch, die door het wegvallen van Daley Blind met een hartblessure een basisplek heeft afgedwongen, zette zelf de aanval op en schoof de bal na snel combinatiespel langs doelman Ariel Harush.



De wedstrijd kabbelde in de slotfase richting het einde, totdat Sparta in de slotfase alsnog van zich afbeet. Sparta-aanvaller Abdou Harroui raakte de paal, maar een minuut later was het alsnog raak. Veltman en Mazraoui gaven te veel ruimte aan Sparta-invaller Joël Piroe, die een kwartier voor tijd diagonaal de aansluitingstreffer maakte. Zes minuten voor tijd redde Lisandro Martinez de koploper van groter leed. De Argentijn kopte een volley van Adil Auassar net voor de lijn op de buitenkant van de paal. Twee minuten later moest Veltman op de lijn redding brengen na een inzet van Ache, terwijl Onana in de slotseconde nog een inzet van Duarte pakte.



Het fluitsignaal zorgde dan ook voor opluchting in de Johan Cruijff Arena. Zonder te imponeren en met enig fortuin was Ajax te sterk voor Sparta Rotterdam en verstevigt het daarmee de koppositie.