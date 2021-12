Matig AZ na inhaalzege op Fortuna Sittard weer in linkerrijtje

Een matig AZ heeft de inhaalwedstrijd tegen Fortuna Sittard weten te winnen. In de tweede helft was een schot van afstand van Jesper Karlsson voldoende voor de overwinning (2-1)

Zelfs het zieltogende Fortuna Sittard, dat vier keer achter elkaar had verloren, vormde lange tijd een probleem voor het dolende AZ, dat dit seizoen maar niet zichzelf wordt, maar de wedstrijd nog wel kon afsluiten met een glimlach.

AZ op zoek naar vorm

De inhaalwedstrijd tegen Fortuna, die was verplaatst vanwege de Europacup-perikelen van AZ begin dit seizoen, was er een die voor het gemak al was genoteerd als een overwinning. Op zich niet gek, het AZ van de laatste jaren zou geen enkel probleem gehad hebben met dit Fortuna, dat al een tijdje afkoerst op rechtstreekse degradatie. Maar het AZ van nu zoekt naarstig naar iets wat ook maar lijkt op vorm en heeft op dagen als deze zelfs moeite met beperkte eredivisievoetballers als Martin Angha en Ivo Pinto.

Voor AZ blijft bijvoorbeeld spits Vangelis Pavlidis een probleem. Niet voor niets is AZ op zoek naar een concurrent voor hem. Alhoewel een rechtstreekse vervanger ook niet heel gek zou zijn. De goede speler die men tijdens zijn Willem II-periode in hem zag, heeft vooralsnog moeite met aanpikken. Pavlidis maakte niettemin net voor rust de gelijkmaker. Een knappe spitsenkopbal, misschien krijgt hij er iets van zijn zelfvertrouwen mee terug.

Onzekere achterhoede

Achterin is keeper Peter Vindahl nog lang geen zekerheid. De Deense keeper schijnt goed mee te kunnen voetballen, maar punten pakken met fraaie reddingen is vooralsnog een probleem voor hem. De openingstreffer van Fortuna-aanvaller Zian Flemming was zeker niet geheel zijn fout, maar heel goed anticipeerde hij niet. Veel hulp van het weifelende centrale verdedigingsduo Pantelis Hatzidiakos en Bruno Martins Indi krijgt hij al het hele seizoen niet.

AZ stelde orde op zaken in de wat betere tweede helft, waarin Jesper Karlsson doeltreffend was van afstand. De potentie van de Zweed is onmiskenbaar groot, maar zijn neiging om te pas en onpas de bal met een hakje te verwerken wekt irritatie op in moeilijke tijden zonder veel houvast.

Door de overwinning is AZ weer eens terug te vinden in het linkerrijtje, voor de Alkmaarders tegenwoordig een hoopvol gegeven.

Fortuna in de problemen

Fortuna Sittard en trainer Sjors Ultee komen door de nederlaag in nog grotere problemen. De jonge trainer, die zijn ploeg dit seizoen maar niet aan de praat krijgt, heeft nog een zwaar wedstrijdprogramma in het vooruitzicht, waar op het oog weinig eer aan te behalen valt. De komende drie eredivisieduels speelt Fortuna uit tegen Feyenoord en Ajax, terwijl er ook een bekerduel tegen PSV wordt gespeeld. Ultee manifesteert zich de laatste seizoenen knap op het hoogste niveau, maar als hij zijn ploeg er dit seizoen in wil houden, moet hij echt een wonder zien te verrichten.

