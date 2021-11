Matig AZ redt in blessuretijd een punt tegen subtopper NEC

Het was een enorme klutsgoal van NEC, maar ook die tellen. Via de voeten van Martins Indi belandde de bal in de negende minuut al voor de voeten van Jordy Bruijn. De middenvelder twijfelde oog in oog met Peter Vindahl niet en tikte de Nijmegenaren op voorsprong. De grensrechter vlagde nog voor buitenspel, maar bij het terugkijken van de televisiebeelden bleek de bal richting Bruijn niet afkomstig van een NEC’er maar van AZ-verdediger Bruno Martins Indi. Dat betekende dus 0-1.

AZ kwam in de eerste helft meerdere keren dicht in de buurt van de gelijkmaker, met als grootste kans een schot van spits Vangelis Pavlidis tegen de paal. Een gelijkmaker bleef echter uit en in de tweede helft was er weinig over van de energie die de ploeg van Pascal Jansen in de eerste 45 minuten uitstraalde.