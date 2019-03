Matig Jong Oranje komt niet verder dan bloedeloze remise tegen VS

Jong Oranje begon de wedstrijd niet overtuigend. Op een amateurcomplex in het Spaanse San Pedro del ­Pinatar - waar de ploeg een trainingsstage afwerkt - had het al na een kwartier achter kunnen staan. Via Josh Sargent en Djordje Mihailovic was de VS dicht bij de openingstreffer. Dankzij een beetje mazzel en een goede reflex van doelman Maarten Paes haalde Oranje zonder tegendoelpunt de rust. De ploeg van Erwin van de Looi deed niet veel onder voor de Amerikanen, maar wist nauwelijks kansen te creëren.



Ook na de pauze waren Amerikanen het dichtst bij een doelpunt in een weinig verheffend duel. Paes redde knap op een harde kopbal uit een indraaiende vrije trap. Jong Oranje probeerde weliswaar tot kansen te komen - via Calvin Stengs, Donyell Malen en Justin Kluivert - maar de creatievelingen bleken in de laatste fase vaak onnauwkeurig of ongelukkig. Vijf minuten voor tijd was Oranje via Kluivert nog dicht bij. De aanvaller van AS Roma versnelde de zestien en trok de bal lag voor het doel, maar geen ploeggenoot bleek de bal in het lege doel te kunnen tikken.



De Nederlandse beloften wisten zich niet te kwalificeren voor het EK van komende zomer in Italië en San Marino, waardoor Van de Looi nu al gaat werken aan een ploeg die er na de zomer moet staan bij de start van een nieuwe kwalificatiereeks. Dinsdag krijgt Jong Oranje een herkansing om indruk te maken. Dan staat de tweede oefenwedstrijd in San Pedro del ­Pinatar gepland, om 15.00 uur tegen Jong Egypte. Dit duel is live te zien op AD.nl.