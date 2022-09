Matus Bero schiet Vitesse na kansenregen voorbij armzalig FC Groningen

Door Lex Lammers



Coach Thomas Letsch gooide voor het duel van Vitesse met Groningen zijn elftal om. De Duitser zette meteen Gabriel Vidovic, Kacper Kozlowski en Bartosz Bialek, allen vlak voor het slot van de transferperiode op huurbasis binnengehaald, in de basis.

Daarbij koos de coach voor Daan Reiziger als keeper, omdat Kjell Scherpen niet inzetbaar was (buikspierblessure). De trainer passeerde zo Jeroen Houwen, die in de openingsweken van de competitie nog de eerste doelman was.



Met alle wisselingen belandden de falende Portugees Ferro, spits Nikolai Baden Frederiksen en Million Manhoef op de bank. Voor het talent was dat zuur. Hij startte dit seizoen goed, maar kreeg nu alleen een rol als invaller. Nieuwkomer Mitchell Dijks zat nog niet bij de selectie. Hij moet eerst nog fit worden.

In de nieuwe samenstelling domineerde Vitesse in de Euroborg, die akelig leeg was. In de openingsfase waren er al volop kansen via Maximilian Wittek en Bialek, die driemaal gevaarlijk werd. Daarbij werd een goal van Vidovic afgekeurd vanwege buitenspel. Vlak voor rust liet Bialek uiteindelijk nogmaals een kans liggen.



Door die gebrekkige afronding bleef Groningen, dat in de transferperiode spits Jörgen Strand Larsen zag vertrekken naar Celta de Vigo, in leven. De equipe van coach Frank Wormuth liet in eigen huis bar weinig zien. Voor rust werd geen enkele kans gecreëerd.

Groningen veerde na rust wel even op, met een kans van Florian Krüger, de spits die in de zomer werd weggeplukt bij Arminia Bielefeld. Maar daarna dicteerde Vitesse weer. Bialek, opnieuw, liet alleen een enorme kopkans liggen. Daarbij werd een kopbal van Enzo Cornelisse van de lijn gehaald.



Nadat Bialek met Vidovic een kans had verprutst, leek Vitesse op een gelijkspel uit te komen. Maar doelman Michael Verrips had niet gerekend op Bero. Het Slowaakse loopwonder van de Arnhemse club haalde na 77 minuten van afstand uit. Hij schoot zuiver en laag in de hoek. Ditmaal was de keeper van Groningen geklopt: 0-1.



Groningen kwam daarmee nog goed weg. Ook na de treffer van Bero kreeg Vitesse kansen. Maar Manhoef stuitte op een pass van Bialek op doelman Verrips.

