Maurice Steijn begint bij Ajax met moeizaam gelijkspel tegen FC Den Bosch

De wedstrijd stond ook in het teken van Edwin van der Sar. De 52-jarige voormalig directeur en oud-doelman van de club belandde vrijdag tijdens zijn vakantie in Kroatië op de intensive care vanwege een hersenbloeding en ligt daar nog altijd in zorgelijke toestand in het ziekenhuis in Split. De spelers van Ajax kwamen voor het duel allemaal het veld op met een keepersshirt met daarop de naam van Van der Sar.