Maurice Steijn was verbaasd door interesse: ‘Heb geen Ajax-DNA of ervaring in de Champions League’

Met videoMaurice Steijn snapt dat er scepsis is rond zijn aanstelling bij Ajax. Dat zei de 49-jarige coach uit Den Haag vanmiddag bij zijn presentatie in de Johan Cruijff Arena . ,,Mijn wieg heeft nu eenmaal in Den Haag gestaan en niet in Amsterdam, daar kan ik alleen mijn ouders de schuld van geven. Sommige dingen zijn zoals ze zijn.”

,,Ik ben in aanleg wel verbaasd. Ik had niet verwacht dat Ajax bij mij zou uitkomen. Een paar weken geleden is het eerste contact gelegd, dan weet je dat je een van de kandidaten bent en voer je goede gesprekken. Dan gaat dat steeds meer leven en krijg je er steeds meer gevoel bij. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ze de keuze voor mij hebben gemaakt", zegt Steijn, waarna hij werd gevraagd of hij zich tweede of zelfs derde keuze voelt.



,,Nee hoor. Ik weet dat er een shortlist was met kandidaten waar Sven Mislintat mee heeft gesproken. Ik heb zelf ook nog een gesprek gehad met Klaas-Jan Huntelaar, Jan van Halst en ook Edwin van der Sar daar nog bij.”

Poll Onder Steijn pakt Ajax komend seizoen de landstitel Ja

Nee Onder Steijn pakt Ajax komend seizoen de landstitel Ja (31%)

Nee (69%)

Steijn begrijpt de verbazing en twijfels rond zijn aanstelling bij Ajax. ,,Ik snap de scepsis daarover, want ik ben geboren in Den Haag en heb geen Ajax-DNA of ervaring in de Champions League. Dat snap ik ook allemaal wel, maar ik sta wel voor een aantal andere dingen. Ik hoop dat het een heel goed huwelijk gaat worden. Je zoekt bij een club als Ajax altijd naar een combinatie van winnen en mooi voetbal. Er zijn een aantal coaches bij Ajax geweest die in een vergelijkbare situatie als ik zijn begonnen en daar hou ik me vooral aan vast", zegt Steijn, die Sparta zondagavond verraste toen hij kort na de nederlaag bij FC Twente al vertrokken was.

,,Mijn plan is om met Ajax het hoogste niveau na te streven. Dat is kampioen worden en aanhaken bij de Europese top. Daar gaan we met z'n allen aan werken, met een goed team en een goede staf. Vanaf de eerste dag zullen we volledig gefocust zijn om succesvol te zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Overperformer

Steijn wordt de afgelopen dagen vaak beschreven als overperformer, vooral dankzij de zesde plaats met Sparta dit seizoen. ,,Ik vind het heel lastig om over mezelf te zeggen waarom ik dat zou zijn. Het is altijd fijner als de omgeving positief over je is en vertelt hoe je dingen voor elkaar krijgt. Het belangrijkste voor mij is dat spelers op hun beste posities staan, wat soms makkelijker lijkt gezegd dan gedaan. Verder vind ik het belangrijk dat spelers in een veilige omgeving werken en dat je een teamplayer bent die hetzelfde doel nastreeft als zijn teamgenoten.”

,,Ik kan wel Ajax-voetbal spelen. Bij Sparta hebben we altijd gespeeld voor de winst, maar niet altijd met het beste team. Als je als Sparta met de twaalfde begroting werkt, dan weet je dat er veel ploegen betere spelers hebben. Nu kom ik in de situatie terecht waarin wij de beste spelers hebben. Het is voor mij een hele mooie uitdaging om te gaan werken met de beste spelers in Nederland.

,,Ik wil het publiek vermaken en succesvol zijn, dat is waar Ajax al honderd jaar voor staat. Met wie en op welke positie, dat zal de tijd leren. Er zullen veranderingen komen. Sommige noodgedwongen en sommige omdat je daar anders naar kijkt dan mijn voorgangers hier, maar dat is voornamelijk iets wat we eerst met de spelers gaan delen", zegt Steijn, die Said Bakkati en Hedwiges Maduro als zijn assistenten gaat krijgen.

Volledig scherm Maurice Steijn. © Pro Shots / Thomas Bakker

,,Maduro is er nog niet, maar ik hoop dat hij wel gaat komen. Zij vullen mij denk ik goed aan. Het zijn jonge en ambitieuze assistenten. Zeker Bakkati heeft al veel vlieguren gemaakt en Hedwiges is Ajax, weet waar de club voor staat. Hij belichaamt dan hetgeen wat ik ontbeer in dit verhaal. Ik denk dat het een perfecte combinatie is, wij drie.”

Steijn mist zoals bekend het ‘Ajax-DNA’, een groot onderwerp de laatste dagen bij pers en publiek. ,,Weet je, het is wat het is. Mijn wieg heeft nu eenmaal in Den Haag gestaan en niet in Amsterdam, daar kan ik alleen mijn ouders de schuld van geven. Sommige dingen zijn zoals ze zijn. Ik heb geen Europese wedstrijden gespeeld, ben geen international geweest, ik ben een hele middelmatige speler geweest. Dus ik heb een aantal competenties die bij een Ajax-coach passen niet, maar ik denk dat ik er ook een hoop wel heb.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mislintat: ‘Niet gesproken met Hjulmand en Knutsen’

De nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat vertelde dat er in totaal vijf kandidaten zijn geweest waar hij de afgelopen weken mee heeft gesproken voor de trainersfunctie bij Ajax. ,,We hebben ook gesproken met John Heitinga, maar de andere drie kandidaten ga ik niet noemen. Nee, Kasper Hjulmand (bondscoach Denemarken, red.) en Kjetil Knutsen (coach Bodø/Glimt, red.) zaten daar niet bij. Maurice was in onze ogen duidelijk de beste kandidaat", zegt Mislintat, die niet wilde vertellen of er ook met Peter Bosz is gesproken.

,,Het was een lang proces, maar Maurice maakte veel indruk op ons. Hij heeft duidelijk overperformed bij zijn vorige clubs. Vanaf het begin stond hij al op ons lijstje en was hij een van de belangrijkste kandidaten. Ajax is een club die erom bekend staat een springplank te kunnen zijn. Niet alleen voor spelers, maar ook voor trainers. Dat is met Erik ten Hag ook het geval geweest. Ik denk dat bij veel clubs succesvol is gebleken. Ik heb het van dichtbij meegemaakt met Jürgen Klopp en Thomas Tuchel, die van Mainz naar Borussia Dortmund kwamen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal