Mauro en Obispo blijven bij PSV-selectie

Lukas Görtler moet één wedstrijd toekijken

18:37 FC Utrecht kan zondag in de uitwedstrijd tegen Excelsior niet beschikken over Lukas Görtler. De Duitse aanvaller kreeg gisteren in de thuiswedstrijd van zijn club tegen Ajax bij een opstootje langs de kant van het veld zijn tweede gele kaart en dus rood. Görtler, die op dat moment al was gewisseld, schoot de bal weg en voorkwam zo dat Ajax snel een ingooi kon nemen.