Maxi Romero wil slagen bij PSV en keert normaal gesproken in juni terug

Romero scoorde afgelopen weekend twee keer voor zijn huidige club, waardoor zijn seizoenstotaal op vijf is uitgekomen (in 19 duels). Niet heel indrukwekkend vooralsnog, maar de Argentijn heeft momenteel wel weer een basisplek bij de ploeg die in de subtop van de competitie in Argentinië meedraait. Bij PSV kwam hij amper in actie en moest hij het vooral doen met wedstrijden bij Jong PSV. Romero kampte met veel blessureleed in zijn periode in Nederland en lijkt de fysieke problemen in zijn thuisland af te hebben geworpen.