Mazraoui over nieuw Ajax-contract en situatie bij Marokko: ‘Ging van heel netjes naar een stuk agressiever’

Noussair Mazraoui beleeft een sterk seizoen bij Ajax, maar desondanks is zijn aflopende contract nog niet verlengd bij de Amsterdammers. In het programma Bij Andy in de Auto van Andy van der Meijde spreekt de vleugelverdediger zich uit over zijn contractsituatie én over het Marokkaanse elftal, waar hij momenteel niet welkom is.

,,We zijn druk bezig met het onderhandelen. Dat is nu echt vol aan de gang", stelt Mazraoui, die echter geen garanties geeft. ,,We moeten kijken wat eruit komt. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Ik zit nu zeventien jaar bij Ajax, ik word 24. Dus je krijgt wel het gevoel: ik wil een stap maken. Het móet niet dit seizoen, maar het moet ook niet twee jaar duren. Ik sta open voor een nieuw contract, dat heb ik ook tegen Marc (Overmars, red.) gezegd. Daar ben ik eerlijk in.”

Met vier goals en twee assists in elf eredivisiewedstrijden is Mazraoui aan een productief seizoen bezig bij Ajax. Desondanks heeft Vahid Halilhodzic, bondscoach van Marokko, hem niet nodig: ,,Er was vorig jaar een akkefietje in de coronaperiode", start Mazraoui zijn uitleg.

,,Ajax liet me niet gaan, maar Marokko wilde me daar hebben. Ze hadden Ajax ook een brief gestuurd dat ze alles goed hadden geregeld. Eindstand was dat Ajax zei: ga maar. Dat was na vier dagen terwijl ik eigenlijk vrij zou hebben. Uiteindelijk kwam ik daar en was de trainer geïrriteerd. Toen gingen we trainen en het was warm dus de training werd elke vijf minuten stilgelegd om te drinken. Op een gegeven moment had ik geen dorst meer en ging ik dus ook niet drinken. Maar van de trainer moest ik per se drinken.”

Quote Hij zei steeds: je moet drinken. Ik zei steeds: ik heb geen dorst. Het ging van heel netjes naar een stuk agressie­ver Noussair Mazraoui

Daar begon de ellende voor Mazraoui, zo stelt hij: ,,Hij zei steeds: je moet drinken. Ik zei steeds: ik heb geen dorst. Het ging van heel netjes naar een stuk agressiever. Toen kreeg ik een waterflesje dat ik opende. Ik gooide wat water op de grond en deed 'm weer dicht: ik wilde gewoon niet drinken. Toen stuurde de trainer me naar binnen. Daar is het gezeik allemaal begonnen.”

Uiteindelijk dacht de Ajax-verdediger het uitgesproken te hebben: ,,Ik zei tegen hem: je laat me na vier dagen hier komen en dan stuur je me op de eerste training weg. Laat me dan naar huis gaan. Voor m'n gevoel hadden we het vervolgens uitgesproken, maar het zat hem blijkbaar nog dwars, want ik ben nog één keer opgeroepen en daarna niet meer.”

