Mazraoui verkiest Marokko boven Oranje

,,Nederland is mijn land en Marokko is ook mijn land", vertelde hij aan De Telegraaf. ,,De mensen die mij kennen weten dat ik een trotse Hollander ben en een trotse Marokkaan. Ik ben hier geboren en opgegroeid. Ik heb de afgelopen week ook een heleboel keer een beeld gevormd van hoe het zou zijn om in het Oranje-shirt in een vol stadion te spelen. En geloof me, dat zag er mooi uit. Spelen in Oranje met teamgenoten van Ajax. Het liefst zou ik voor allebei de landen uitkomen, maar dat kan natuurlijk niet.''