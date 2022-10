Meerderheid profvoetballers geeft toe te wedden, 11 procent op duels in eigen competitie

Gokken op de competitie waarin de spelers zelf uitkomen, is reglementair niet toegestaan. Daarbij worden zo nu en dan ook accounts van anderen gebruikt, zo werd duidelijk door het onderzoek. In de zomer werd verdediger Tom Beugelsdijk voor vijf duels geschorst vanwege het online gokken op Nederlandse voetbalwedstrijden.

De gemiddelde inzet van de spelers die zo nu en dan wedden op duels, bedraagt volgens de VVCS minder dan 100 euro per maand. Twee profs bekenden het eigen gokgedrag als ,,mogelijk problematisch” te ervaren. Het inzetten op de uitslag is volgens de spelersvakbond ,,met afstand de populairste weddenschap”.

,,Het beeld dat het overgrote deel van de profs in Nederland stevig zou gokken, wordt met de resultaten van deze VVCS-enquête behoorlijk genuanceerd”, meldt de vakbond. ,,Immers, de voetballers geven aan slechts sporadisch weddenschappen af te sluiten en dan ook nog eens voor relatief bescheiden bedragen. Wel is het voor de VVCS duidelijk dat haar aanstaande voorlichtingscampagne bepaald geen overbodige luxe is. Want het is kennelijk niet alle spelers duidelijk op welke wedstrijden zij wel en op welke wedstrijden zij niet mogen inzetten.”