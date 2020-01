Meijers na opstappen Selimi: ‘In 30 jaar als trainer niet eerder meegemaakt’

Argjend Selimi is in zijn wiek geschoten. De rechtsbuiten van Spakenburg, afkomstig uit de boezem van de club, is furieus vanwege het feit dat hij gisteren in het verloren bekerduel met Ajax (7-0) niet mocht invallen. Hij stapt op. ,,We willen zo snel mogelijk een gesprek met Argjend.”

Door Edward Doelman

Met dat voornemen reageert Hugo Bol namens de technische commissie van de ‘Blauwen’ op de commotie die is ontstaan. ,,We hebben het nieuws natuurlijk ook gelezen, maar we horen dit liever uit de mond van Argjend zelf. Pas dan kunnen we inhoudelijk reageren.”

Voor de A-selectie van de tweededivisionist staat er daags na de bekeruitschakeling bij de landskampioen een lichte training op het programma. Zaterdag speelt Spakenburg weer voor de competitie, uit bij AFC. Bol heeft ‘op dit moment geen idee’ of Selimi op komt dagen en ‘hoopt een gesprek met hem te plannen’.

Trainer Eric Meijers hield Selimi tegen Ajax negentig minuten op de bank, wat bij de 23-jarige rechtsbuiten in het verkeerde keelgat schoot. De lokale krant De Bunschoter meldt dat Selimi zijn spullen heeft ingeleverd en opgestapt is bij de club. ,,Als je altijd alles hebt gegeven voor de club en er wordt je in de Arena nog niet eens een invalbeurt gegund, dan voel je je alsof je in je rug bent gestoken en kun je er beter mee kappen.”

Quote Het is niet zo dat er vooraf beloftes zijn gedaan, maar je verwacht wel nog in te mogen vallen. Argjend Selimi

In de Johan Cruijff Arena kwamen drie andere ‘eigen jongens’ wel binnen de lijnen. Youri Koelewijn begon in de basis, terwijl Jasper Beekhuis en Hero van Lopik invielen. De derde invaller was Roy Castien, die aan zijn eerste seizoen bezig is op De Westmaat. Selimi: ,,Het is niet zo dat er vooraf beloftes zijn gedaan, maar je verwacht wel nog in te mogen vallen. En zeker wanneer er dan gasten meespelen die net komen kijken en misschien over een half jaar ook weer weg zijn. Je moet je eer hooghouden, maakt niet uit wat er gebeurt. Als ik in mijn eer word aangetast, vergeet ik dat nooit meer.”

Het is niet de eerste keer dat Selimi met opmerkelijke uitspraken in het nieuws komt. Tijdens de dorpsderby met IJsselmeervogels (2-2) stopte de rechtspoot tegenstander Ahmed el Azzouti met een horrortackle af. Na afloop van de derby betuigde Selimi geen spijt, maar liet hij weten dat hij het een volgende keer opnieuw zou doen. ,,Die uitspraak overviel ons toen ook”, aldus Bol namens de technische commissie. ,,Net als in deze kwestie hadden we ook toen nauwelijks tijd om daarop te anticiperen.”

Quote Ik geloof dat Argjend bijna twee maanden eruit is geweest en sinds een dag of tien weer fit was. Eric Meijers

De rode kaart tegen IJsselmeervogels leverde Selimi een schorsing van vijf wedstrijden op. Na die straf, kwam hij nauwelijks meer in actie voor de Spakenburgers, ook vanwege een blessure. ,,Ik geloof dat Argjend bijna twee maanden eruit is geweest en sinds een dag of tien weer fit was”, reageert Eric Meijers.

De trainer van de Spakenburgers geeft aan dat het eventueel inbrengen van Selimi mede daardoor ook ‘niet aan de orde was’. ,,Verder weet ik hier ook helemaal niets van. Argjend heeft dit ook niet met mij gecommuniceerd. Ik ben net zo verbaasd als ieder ander. Het is heel vervelend allemaal.”

Meijers heeft nog geen idee hoe de kwestie afgehandeld zal worden. ,,Ik train pas 30 jaar, ik heb dit nog niet eerder meegemaakt. Ik hoop dat een gesprek tussen de TC en Selimi duidelijkheid zal scheppen.”