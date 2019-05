Melayro Bogarde (Oranje -17): Winston was meer verdediger dan ik

Door Maarten Wijffels



Het is een uurtje na de galavoorstelling tegen de Engelse jeugd.



Melayro Bogarde gaat voor de tribunes in het oude stadionnetje van Shelbourne FC met wat Ierse fans op de foto. Ze hebben indruk gemaakt net, de jongens in Oranjeshirt. 5-2 gewonnen, waar 7-3 ook zomaar had gekund. En de 16-jarige rechtercentrale verdediger aan Nederlandse kant was een van de uitblinkers. Bogarde heet ie. ,,Ja, Winston is inderdaad familie, mijn oom’’, glimlacht hij bevestigend. ,,Net als hij speel ik achterin. Maar er is wel verschil. Winston was meer verdediger, ik ben offensiever ingesteld.’’