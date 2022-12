Memphis Depay blokkeert vertrek bij Barcelona, Galatasaray volgt Nederlandse middenvelder

FC Utrecht-directeur Thijs van Es: ‘Het gedrag van Henk Fraser was niet te tolereren’

Het vertrek van Henk Fraser als trainer van FC Utrecht was onvermijdelijk. Dit stelde algemeen directeur Thijs van Es vanmorgen tijdens een bijeenkomst in stadion Galgenwaard. ,,Als Henk zelf niet de beslissing had genomen om op te stappen, dan hadden wij dit voor hem gedaan.”

16 december