Memphis Depay blokkeert vertrek bij Barcelona, Messi verlengt na vakantie contract bij PSG

AS Roma onder vuur na beledigen Rick Karsdorp: ‘En er zijn nog geen excuses aangeboden’

Spelersvakbonden VVCS en FIFPro komen in opstand tegen de manier waarop Rick Karsdorp wordt behandeld door zijn club AS Roma. Volgens zowel de Nederlandse als de internationale bond is de ‘pestcampagne’ tegen de regels van de FIFA. Ze willen dat de nummer zeven van Italië de rechten van de 27-jarige verdediger per direct respecteert.

23 december