Memphis Depay en Luuk de Jong vaker sámen in Oranje? ‘Dat is zeker een optie’

Door Maarten Wijffels

Voor het eerst sinds zijn Oranjedebuut in november 2011 speelde Luuk de Jong twee opeenvolgende interlands in de basis. Die serie kan de komende tijd onder Frank de Boer best uitgebreid gaan worden, zo gaf de nieuwe bondscoach na de 1-1 in Italië aan. De Jong vormde woensdag in Bergamo een spitsenduo met Memphis Depay in een 5-3-2-concept. ,,Maar die twee samen in een speelwijze 4-3-3 is ook zeker een optie’’, zei De Boer desgevraagd.

,,Memphis kan ook vanaf links spelen. Dan weet je dat je verdedigend wat inlevert, maar in een rol met veel vrijheid kan het ook iets opleveren voor het team.’’ De Boer wees in Bergamo op Ajax, waar Hakim Ziyech soms vanaf links kwam. En in wat later zijn laatste interland bleek, zette ook Ronald Koeman het al eens zo neer. Dat was in november 2019. Thuis tegen Estland verhuisde Memphis naar de flank en werd Luuk de Jong het aanspeelpunt en de bliksemafleider in de punt.

De Boer toonde zich in Bergamo tevreden over hoe de keuze om met twee spitsen en een extra centrale verdediger te spelen uitpakte. ,,Ik had er een heel goed gevoel over op de training. We liepen niet heel erg achteruit. Of 5-3-2 vaker een optie wordt, hangt af van de tegenstander. In principe willen we domineren en het favoriete systeem daarvoor blijft 4-3-3. Dat is het uitgangpunt. Maar als een tegenstander ons dwingt tot iets anders, moet je ook flexibel kunnen zijn. Ik had dit al in mijn hoofd tijdens het kijken naar Nederland – Italië vorige maand. Optie B was geweest om voorin volle bak 1-op-1 druk te zetten tegen hun verdediging. Dan was Luuk de spits geweest, met Memphis en Steven Berghuis links en rechts op de flanken. Maar plan A werkte prima vandaag.’’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.