Memphis Depay loopt blessure op bij Oranje: ‘Het ziet er best vervelend uit’

Ronald Koeman wil nu wél intensi­teit en een lading goals zien: 'Zaterdag­avond was ik pas mijn chagrijn kwijt'

Na de dramatische start van de EK-kwalificatie staat Oranje in zijn poule zelfs onder Gibraltar. Ronald Koeman stipte dat feitje bewust aan op weg naar het onderlinge duel met de dreumes. In de Kuip eist de bondscoach vanavond een zege met zoveel mogelijk goals. Al is het doelsaldo nooit de eerste scherprechter in competities onder de vlag van de UEFA.