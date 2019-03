Memphis jaagt op Koeman bij start EK-kwalificatie, Oranje op eerste eindtoernooi in jaren

Het wordt wel weer eens tijd

Positief vooruitzicht

Veel vrees voor het duel van morgenavond hoeft er niet te zijn. Van alle acht ontmoetingen met de Wit-Russen werden er maar liefst zes gewonnen. Thuis is er zelfs een score van honderd procent. Het doelsaldo is 11-1 in “ons” voordeel. Dat ene Wit-Russische doelpunt werd gescoord in het laatste onderlinge duel in Rotterdam in oktober 2016, toen het Nederlands elftal met 4-1 won. In oktober 2017 vond de laatste ontmoeting tussen de twee landen plaats. Nederland won toen met 3-1 in Minsk.



Nederland verloor in de laatste negen interlands overigens alleen van Frankrijk, in de Nations League. Die wedstrijd eindigde in september vorig jaar in 2-1.