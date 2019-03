Memphis staat voor cruciale keuze: welke stap moet hij zetten richting de top?

Door Sjoerd Mossou



Daar stond hij weer in de hoek van het veld, grijnzend met twee vingers richting de wolken, als stralend middelpunt op een feestje. Fraai had Memphis Depay de bal even daarvoor in de benedenhoek geschoten, onbereikbaar voor keeper Manuel Neuer: 2-2.



Drie doelpunten en drie assists in twee interlands bij het Nederlands elftal, tegen achtereenvolgens Wit-Rusland en Duitsland: het zijn fenomenale cijfers.



Maar deze week meldde Memphis zich weer gewoon op het Groupama Training Center van Olympique Lyon, ter voorbereiding op de bekerwedstrijd tegen Stade Rennais van vrijdagavond. Of hij daarin een basisplaats krijgt van trainer Bruno Génésio is geen uitgemaakte zaak; anderhalve week geleden tegen Montpellier (3-2 winst) zat de aanvaller nog doodleuk op de bank.