Mendes Moreira: ‘K-zwarte, k-neger, dat doet me erg veel pijn’

Mendes Moreira was na afloop nog altijd boos. Onder anderen op FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven. ,,Hij zei dat ik een zielig mannetje ben’’, sprak de Excelsior-aanvaller bij FOX Sports. ,,Denk dat je dat we dit anno 2019 moeten accepteren ofzo?’’

,,Ik zou liever over de wedstrijd praten, maar ik ben gewoon boos en teleurgesteld dat dit nu nog steeds moet gebeuren. Weet je wat het is, als je tegen me zegt ‘kut-Excelsior Rotterdam’ of wat dan ook, accepteer ik het gewoon.’’

Quote Wel heel toevallig dat ze het allemaal tegen mij zeggen. Ahmad Mendes Moreira

Maar dat was niet wat Mendes Moreira naar zijn hoofd kreeg. ,,Het begint vanaf de eerste minuut. Dan wordt er gezegd ‘K-zwarte, k-neger, k-dit, k-katoenplukker, Zwarte Piet. Rondon de feestdagen krijg je te horen dat ze hebben gedemonstreerd in de stad omdat ze pro Zwarte Piet zijn. Allemaal leuk en aardig en dat mag ook. Maar dan is het wel heel toevallig dat ze het allemaal tegen mij zeggen. Dat doet me gewoon heel erg veel pijn.’’

Nadat het duel was stilgelegd besloot Mendes Moreira toch verder te spelen. Hij scoorde nog ook. ,,De beste manier om een antwoord te geven’’, vond de spits. ,,Ik wilde deze wedstrijd gewoon winnen.’’

Mendes Moreira kon het bijzonder waarderen dat Memphis Depay zich via Twitter uitsprak over de incidenten in Den Bosch. ,,Het voelt als steun. Hij heeft ook een groot bereik. Daardoor laten we zien dat het echt niet kan.‘’

Excelsior-trainer Ricardo Moniz zei na afloop dat hij wat racisme betreft wel wat gewend is. ,,Ik heb in veel landen gewerkt waar het nog extremer is’’, sprak hij. ,,Dit is nog niets vergeleken met Hongarije. Je moet daar boven staan, want het is altijd een minderheid. Je moet te allen tijde niet de slachtofferrol willen hebben. De meerderheid is goed. Maar een aantal mensen is gewoon ziek.’’