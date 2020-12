Menig en Veerman spitsenduo in Elftal van de Week, Fortuna hofleverancier

Menig terug bij FC Twente voor duel met ‘angstge­gner’ Ajax

4 december Queensy Menig keert zaterdag terug in de selectie van FC Twente voor de uitwedstrijd tegen Ajax. De aanvaller ontbrak de laatste twee wedstrijden omdat hij het coronavirus had. Zonder Menig speelde Twente gelijk (1-1) bij PSV en werd in eigen stadion met 2-0 verloren van RKC Waalwijk.