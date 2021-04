Mening Van Hanegem is duidelijk, maar wie is nu echt de beste? De Ligt of De Vrij?

Oefeninterland LIVE | Oranje op ruime voorsprong tegen Australië, aanvallen­de wissel bij start tweede helft

19:33 Oranje speelt vanavond (aftrap 18.30 uur) in het Goffertstadion in Nijmegen de oefeninterland tegen Australië, de nummer zeven van de FIFA-wereldranglijst. Na de kansloze nederlaag in Spanje afgelopen vrijdag (1-0 nederlaag, maar geen schot op doel) wil het team van bondscoach Sarina Wiegman zich revancheren om met een goed gevoel richting de Olympische Spelen te gaan.