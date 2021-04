Mening Van Hanegem is duidelijk, maar wie is volgens de statistieken de beste?

Scheids­rech­ter WK-finale 2010 en eerste vrouwelij­ke arbiter in Bundesliga stappen in huwelijks­boot­je

16:59 The perfect match. Ex-topscheidsrechter Howard Webb (49) en Bibiana Steinhaus (42) zijn in het huwelijksbootje gestapt. Steinhaus was in 2017 de eerste vrouwelijke arbiter in de Bundesliga, terwijl Webb de WK-finale in 2010 tussen Nederland en Spanje floot.