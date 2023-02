Met aandragen Dwight Lodeweges als assistent toont John Heitinga zich een zelfkritische en talentvolle manager

PSV verwacht ook Thorgan Hazard binnen te hengelen, akkoord met Borussia Dortmund hangt in de lucht

PSV is dicht bij de komst van linksbuiten Thorgan Hazard. De 29-jarige aanvaller van Borussia Dortmund moet dinsdag na Patrick van Aanholt de tweede aanwinst van de Eindhovense club worden op de slotdag van de transfermarkt. Een akkoord met Borussia Dortmund over een huurperiode met koopoptie is nabij.

30 januari